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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 14:43 BJT

中国新债：财政部周日起发行至多400亿元储蓄国债，期限三和五年

路透上海8月4日 - 中国财政部周一公告称，将自8月10日（周日）起发行两期电子式储蓄国债，最大发行总额400亿元人民币，其中三年期240亿元，五年期160亿元。

刊登在中国财政部的公告显示，上述两期国债为今年第七期和第八期电子式储蓄国债。三年期票面利率为5.00%，五年期票面利率为5.41%。发行期为8月10日至8月19日。

两期国债按年付息，将从2014年8月10日开始计算，持有两期国债不满6个月提前兑取不计付利息，满6个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第八期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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