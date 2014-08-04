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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 14:32 BJT

日本股市：日经指数降至逾一周低点，金融和海运股领跌

路透东京8月4日 - 日本股市日经指数周一跌至逾一周低点，金融股和海运股领跌，因美股下挫、阿根廷违约忧虑和葡萄牙银行业问题都打压风险偏好。

但日股仍寻得一些支撑，因投资者寄望日本国内企业获利改善，另外亚股走坚和汇市稳定也提供帮助。

日经指数 延续跌势，已经连续三个交易日走低，今日下跌0.3%，收报15,474.50点，为7月25日以来最低收位。

东证股价指数 跌0.4%至1,276.19点。JPX-日经400指数 跌0.3%至11,620.36点。（完）
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