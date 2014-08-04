欧洲个股：奔驰主动调降中国零部件售价，平均降幅15%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月4日 - 德国豪华车制造商奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)表示，调降超过10,000项零部件价格，平均降幅为15%，而不到一个月之前，该公司才刚大举调降维修保养服务价格。奔驰是戴姆勒 旗下企业。
该公司在周末于中国市场网页上宣布此事，此刻正值中国反垄断监管机构对全球汽车制造商施压，要他们扬弃那些政府监管机构认为外国汽车品牌维修及汰换部件进行价格欺诈的行为。
中国正在扩大施压，要求各大企业遵守2008年实施的反垄断法案，进几年来已将矛头对准药商、奶粉制造商、珠宝商及科技等产业。
这类调查已经导致美赞臣(Mead Johnson) 及达能(Danone) 等跨国企业遭遇巨额罚款。
自9月1日开始，奔驰将会主动调降10,000个零部件价格，平均降幅为15%，范围涵盖所有在中国贩售的车种，该公司周一在一份电子邮件声明稿中指出，这是为了回应国家发展改革委员会的“反垄断调查”。
一名奔驰发言人指出，上月公司已在中国推动调降服务及相应零组件价格，平均降幅为20%，而此次则是进一步降价。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。