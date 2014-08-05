《分析师观点》台湾7月CPI稍低于预期，料央行今年升息机会不大

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.75%，创2013年2月(升2.96%)以来高位；但低于路透调查的升1.80%。
主计总处称，主因蛋類、肉類、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品及外食费等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高，惟蔬菜因上年7月受苏力台风影响，致平均价格较今年略高。
7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.81%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
7月 6月
CPI（较上年同期） +1.75 +1.64
路透调查（较上年同期） +1.80 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.15
核心CPI（较上年同期） +1.54 +1.47r
WPI（较上年同期） +0.81 +0.81
**市场评论**
--日盛投顾总经分析师 蔡素菁:
台湾7月份CPI表现仍属温和，原本市场担忧全球地缘政治紧张局势升高恐令通膨加温，不过目前看来对整体国际油价等影响仍在降温中，尽管往年第三季为台风高峰期，期间单月CPI或有可能突破2%，但今年全年CPI要突破2%的机会并不高，因此预估台湾央行今年升息的机会不大。
--大众银行分析师 陈森林:
7月CPI较预期为低，像是肉类价格主要因猪下痢导致产量锐减而上扬，这并非货币政策可以解决。第三季通常会因为台风因素造成物价波动，央行料会以中性态度看待，倘若接下来的台风影响不要太严重，7月应该就是全年物价涨势的最高峰。第四季CPI年增率平均在1.4%左右，全年估在1.37%。
**市场反应**
--台币兑美元 周一收盘升2.9分至30.040。
--台股加权股价指数 周一收涨0.69%，报9,330.19点。
--指标10年期公债103/6 殖利率收跌1基点报1.5870%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行今年6月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续12次维持利率不变。
--主计总处5月底对2014年全年经济成长率的预估为2.98%，CPI年成长率为1.53%。(完)
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