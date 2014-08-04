台湾央行：共发行3,300.7亿台币存单，存单发行余额增200.2亿

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北8月4日 - 台湾央行周一公布，共发行3,300.7亿台币存单，含1,200亿台币364天期存单。与今日存单到期金额3,100.5亿相较，存单发行余额增200.2亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,087.7
91天期 0.93 11
182天期 1.05 2
364天期 0.598 1,200
央行上日共发行1,085亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,315.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为834亿台币，至周日累积超额准备为3,837亿台币，加计前期1%的超额准备为4,817亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。