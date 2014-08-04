版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 16:39 BJT

台湾央行：共发行3,300.7亿台币存单，存单发行余额增200.2亿

路透台北8月4日 - 台湾央行周一公布，共发行3,300.7亿台币存单，含1,200亿台币364天期存单。与今日存单到期金额3,100.5亿相较，存单发行余额增200.2亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,087.7

91天期 0.93 11

182天期 1.05 2

364天期 0.598 1,200

央行上日共发行1,085亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,315.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为834亿台币，至周日累积超额准备为3,837亿台币，加计前期1%的超额准备为4,817亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐