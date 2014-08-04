台湾央行：共发行3,300.7亿台币存单，存单发行余额增200.2亿

路透台北8月4日 - 台湾央行周一公布，共发行3,300.7亿台币存单，含1,200亿台币364天期存单。与今日存单到期金额3,100.5亿相较，存单发行余额增200.2亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,087.7

91天期 0.93 11

182天期 1.05 2

364天期 0.598 1,200

央行上日共发行1,085亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,315.15亿台币。