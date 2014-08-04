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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 14:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：本周聚焦多家央行会议登场

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* 澳元/美元升0.09%，美元/日圆升0.13%，新西兰元/美元升0.11%，美元/韩元跌0.34%

* 日股日经指数跌0.31%，中国沪综指涨1.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%，美国10年期公债收益率2.5106%

* 葡萄牙将动用49亿欧元(约合65.8亿美元)挽救国内最大的上市银行--圣灵银行(BES)

* 《一周经济焦点》多家央行召开会议，酝酿政策路线分化 (完) (编译 蔡美珍；审校　戴素萍)
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