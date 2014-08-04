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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 14:45 BJT

澳洲股市：收在两周低点，但强于预期的零售数据帮助支撑人气

路透悉尼8月4日 - 澳洲股市周一跌0.3%至两周低点，受美股连跌两日的影响。不过，黄金价格上涨帮助限制大盘跌幅，并且强于预期的零售数据也帮助支撑人气。

澳股S&P/ASX 200指数 下滑15.5点，收报5,540.9点。澳股上周五挫低1.4%，当周收低0.5%，结束此前连续两周的周线上涨之势。（完）
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