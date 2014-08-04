美国个股：中国工商总局正告微软勿阻碍反垄断调查--央视新闻微博

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月4日 - 中国央视新闻周一在其微博发布消息称，中国工商总局正告微软公司 勿阻碍反垄断调查。
央视新闻微博称，中国国家工商总局专案组今日对微软全球副总裁Mary Snapp一行进行反垄断调查询问，正告微软公司要严格遵守中国法律，不得干扰、阻碍案件调查，保证案件调查的客观公正。
“案件正在进一步调查中。”央视称。
上周一国家工商总局组织由北京、上海、广东、四川、福建、湖北、江苏、重庆、河北等九省市近百名工商执法人员对微软公司在中国大陆的四个经营场所，即微软（中国）有限公司以及上海、广州、成都的分公司同时进行反垄断突击检查。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。