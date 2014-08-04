美国个股：中国工商总局正告微软勿阻碍反垄断调查--央视新闻微博

路透北京8月4日 - 中国央视新闻周一在其微博发布消息称，中国工商总局正告微软公司 勿阻碍反垄断调查。

央视新闻微博称，中国国家工商总局专案组今日对微软全球副总裁Mary Snapp一行进行反垄断调查询问，正告微软公司要严格遵守中国法律，不得干扰、阻碍案件调查，保证案件调查的客观公正。

上周一国家工商总局组织由北京、上海、广东、四川、福建、湖北、江苏、重庆、河北等九省市近百名工商执法人员对微软公司在中国大陆的四个经营场所，即微软（中国）有限公司以及上海、广州、成都的分公司同时进行反垄断突击检查。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)