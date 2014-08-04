《交易视点》中国债市料续震荡，关注低评信用债利差收窄机会--中信证券

路透上海8月4日 - 中国中信证券 最新债券市场月报称，在经历了前期利空的集中释放之后，中长期债券收益率的上行压力减弱，但是对于经济企稳回升的预期以及货币利率中枢的抬升仍然在很大程度上限制了市场的表现，短期内可能延续震荡调整的格局。

对于高等级信用产品来说，偏窄的信用利差同样限制了其未来表现，但是对于低等级信用产品来说，可以继续关注基本面改善推动低等级信用产品利差收窄的可能性。

**制造业景气度继续改善**

7月份中采PMI较上月大幅反弹0.7个百分点至51.7，季调后的指数回升0.6个百分点，显示制造业的景气度在继续改善。

新出口订单指数反弹0.5个百分点，新订单指数更反弹0.8个百分点，显示除了外需改善以外，内需也是经济回升的重要推动力量。

原材料库存指数比6月份上升了1个点，企业补库存的意愿增强。二季度陆续出台的刺激政策推动了实体经济的改善，预计7月份经济的环比增速仍将维持高位，但受基数影响，7月份的同比增速将在8.9%左右。

**7月份CPI相对温和**

7月份食品价格的高频数据存在分歧。从月度数据来看，7月份商务部统计的食用农产品价格累计下跌0.15%，而农业部统计的农产品价格环比上涨1.43%，统计局公布的50个城市主要价格指数环比涨幅为0.32%。

考虑到猪肉价格在震荡两个多月之后于7下旬再次反弹，预计7月份CPI食品价格涨幅在0.3%左右，7月份CPI同比在2.4%-2.5%之间。由于去年三季度CPI环比增速不低，预计三季度的通胀相对温和。

理论上，货币和经济增速的回升将对未来通胀形成上升的压力，二季度的货币增速持续走高，初步判断三季度的货币增速也将在14-15%的较高水平，如果经济环比增速连续2个季度出现较快回升，通胀环比上行的压力也将逐渐增加。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，中采PMI显示制造业的景气度仍在改善，预计7月份经济的环比增速将维持高位；三季度的CPI相对温和，短期内对货币政策和债券市场的压力相对可控。

根据二季度货币政策执行报告，央行对短期经济增长的担忧在降低，而对通胀和金融风险的担心有所增强，然而由于三季度的通胀相对温和，为了“降低实体经济融资成本”，相对宽松的货币政策仍然必要，预计三季度7天回购利率在3.5-4.0%之间。

对于债券市场来说，在经历了前期利空的集中释放之后，中长期债券的上行压力减弱，但是对于经济企稳回升的预期以及货币利率中枢的抬升仍然在很大程度上限制了市场的表现，短期内可能延续震荡调整的格局。

对于高等级信用产品来说，偏窄的信用利差同样限制了其未来表现，但是对于低等级信用产品来说，可以继续关注基本面改善推动低等级信用产品利差收窄的可能性。(完)