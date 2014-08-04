中国房地产：限购松动未致成交明显好转，开发商需以价换量--机构

路透北京8月4日 - 今年7月中国各城市密集松绑房地产限购政策，然而，据中介机构观察，此举并未带来市场成交的明显改善，在信贷依然偏紧的环境下，开发商需以价换量促进销售，降低自身风险。

中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布的7月月报称，据其监测，放松限购城市市场去化速度并未出现明显好转，仅个别明文调整限购城市成交量回升，而且这些城市成交量几乎都是短期冲高后又快速回落。

“这种情况的出现主要在于当前政策的不匹配性，虽然限购放开，但限贷政策依然严格。”CRIC报告分析称。

从其监测看，取消限购城市的成交量环比变动不大，市场去化速度依然在低位徘徊，与限购政策尚未放松的5-6月份成交量相比，都基本处于持平的位置，并未出现整体大幅回升的态势。

另一家中介机构中原地产最新报告也指出，从新房市场来看，中原监测的全国40个重点城市，7月新建住宅合计成交1,690万平方米，虽然环比上升7%，但同比降幅仍达到13%。对比今年以来月度成交水平，7月成交量仅好于今年2月以及6月，而较去年月度成交均值更是大幅下降近两成。

“可见，限购取消对市场影响较为有限，在目前政策环境趋好但信贷环境尚未明显好转的前提下，以价换量消化库存仍是市场主策略，市场筑底有望加速。”中原报告表示。

CRIC近日对全国33个城市的101家银行分支机构做的电话调研结果显示，全国各城市银行贷款环境总体偏紧，主要表现在，即使受益于定向降准，仍有近三成农商行停贷或不涉房贷；超八成银行首套利率执行基准或上浮，个别上浮20%。

二套房方面，首付要求七成的银行占20%，利率上浮超过最低1.1倍的银行占30%，个别上浮30%；三套房停贷的政策并未有实质性改变。银行出于当前房地产市场风险和资金收益的考虑，对于个人住房贷款业务仍较谨慎。

CRIC报告预计，未来跟进限购调整的二、三线城市还将越来越多，口径也会越来越宽，短期内对居民购房的政策性限制将会越来越少，政府微观干预将会逐渐退出；对于一线城市，短期内取消限购的可能性不大，但或有微调的可能。

对于开发企业和项目而言，要想改变库存高企的窘境，减轻购买者对于限贷的顾虑，唯有通过价格下调，方能换来销售的增长，加快资金的回笼，降低自身风险。在当前市场情况下，“以价换量”的策略会比之前更有效果。