券商观点：中国股市8月份谨慎乐观，沪港通第二波行情已进入下半场--中信

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告称，中国股市本轮上涨本质上是沪港通的第二波行情，经济持续复苏与流动性宽松是重要背景。整体上，沪港通的第二波行情已经进入下半场，对8月份大盘的判断谨慎乐观。
报告判断，8月国内经济短周期反弹可持续，但中期压力仍在。货币政策未来虽然可能纠偏，但货币供应8月还会维持相对宽松的状态，且风险溢价有所下降；中期来看，稳增长政策不会进一步加码，促转型重要性进一步提高。
报告指出，货币政策虽已明确了总量稳健，定向放松的基调，但上半年名义上的定向宽松实质造成了货币总量扩张。总量方面，M2增速可能会维持在13.5%-14.5%的较高水平震荡。价格方面，风险溢价将有所下降。
沪综指 周一收升1.7%续创近8个月新高，分析师指出，今日市场整体延续强势格局，主板的能源、券商股板块领涨大盘，但创业板指数涨幅相对落后，显示场内价值型投资风格依然占据主导。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。