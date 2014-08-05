中国公开市场：今日进行300亿元正回购操作，期限14天--业内人士

路透上海8月5日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，期限为14天。

中国央行上周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

据路透计算，本周公开市场有300亿元人民币正回购到期，无央票到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

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