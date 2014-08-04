路透调查：泰国央行料将维持利率在2.0%不变，看好下半年经济表现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 18位分析师全数预计利率将维持在2%不变
* 此为军方掌权以来的第二次政策会议
* 央行预期第二季可望避开衰退
* 8月6日周三0730GMT公布利率决议
路透曼谷8月4日 - 根据路透调查，泰国央行周三将再次维持主要利率不变。
这是泰国军方于5月22日掌权以来，泰国央行货币政策委员会第二次举行会议。
军方曾表示，在政治危机损及信心、需求和观光后，其已恢复秩序，并让经济重回轨道。第一季时经济较前季萎缩2.1%。
分析师预期，七人组成的货币政策委员会将观望政府举措的影响，尤其是高额家庭债务是一大隐忧。
央行坚信，4-6月经济可能改善，且将避免技术性衰退，即连续两季衰退。第二季经济成长率将在8月18日公布。
在6月18日时，政策委员会一致通过维持利率不变，称政策仍宽松，且经济在下半年将会复苏。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。