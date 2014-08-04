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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 15:35 BJT

路透调查：泰国央行料将维持利率在2.0%不变，看好下半年经济表现

* 18位分析师全数预计利率将维持在2%不变

* 此为军方掌权以来的第二次政策会议

* 央行预期第二季可望避开衰退

* 8月6日周三0730GMT公布利率决议

路透曼谷8月4日 - 根据路透调查，泰国央行周三将再次维持主要利率不变。

这是泰国军方于5月22日掌权以来，泰国央行货币政策委员会第二次举行会议。

军方曾表示，在政治危机损及信心、需求和观光后，其已恢复秩序，并让经济重回轨道。第一季时经济较前季萎缩2.1%。

分析师预期，七人组成的货币政策委员会将观望政府举措的影响，尤其是高额家庭债务是一大隐忧。

央行坚信，4-6月经济可能改善，且将避免技术性衰退，即连续两季衰退。第二季经济成长率将在8月18日公布。

在6月18日时，政策委员会一致通过维持利率不变，称政策仍宽松，且经济在下半年将会复苏。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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