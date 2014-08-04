巴西个股：糖商Cosan主要出口码头失火，恐冲击出口

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透圣保罗8月4日 - 巴西糖商Cosan 在桑托斯(Santos)港口营运的两座糖仓库周日失火，消防人员努力控制火势。这场火灾可能打乱巴西的糖出口。
桑托斯消防局官员Rodrigues向路透表示，火灾发生在当地时间周日下午4:30，到周一清晨时，12辆消防车仍在设法控制火势。
巴西为全球最大糖出口国，Cosan为巴西最大糖生产商。
去年10月，巴西最大糖贸易商Copersucar在桑托斯的出口码头发生火灾，原糖期货 迅速跳涨6%，Copersucar对客户发布遭遇不可阻力。
最新火灾并未扩大至Cosan旗下物流部门Rumo控制的仓库之外。Copersucar的码头就紧邻Rumo仓库，尚未由去年10月火灾完全复原。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。