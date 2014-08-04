香港股市：恒指收高，得益于中资金融股和能源股强劲涨势拉动

中信证券 是H股中涨幅最大的，跳升6.9%。海通证券 亦攀升5.7%。

中国证监会的言论激励中资券商股上涨。证监会在周五的例行记者会上表示，将继续支持创新业务的发展。

此外，据中国证券报周一报导，证监会近期启动《证券公司风险控制指标管理办法》的修订工作，已向多家证券公司下发征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。业内人士预计，若按新规实施的话，将可令券商业释放净资本500-700亿元人民币。

神华能源 上涨1.9%，因公司周五调高了电煤价格，之前曾在不到两个月的时间里七次下调价格。