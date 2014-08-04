香港股市：恒指收高，得益于中资金融股和能源股强劲涨势拉动

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
中信证券 是H股中涨幅最大的，跳升6.9%。海通证券 亦攀升5.7%。
中国证监会的言论激励中资券商股上涨。证监会在周五的例行记者会上表示，将继续支持创新业务的发展。
此外，据中国证券报周一报导，证监会近期启动《证券公司风险控制指标管理办法》的修订工作，已向多家证券公司下发征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。业内人士预计，若按新规实施的话，将可令券商业释放净资本500-700亿元人民币。
神华能源 上涨1.9%，因公司周五调高了电煤价格，之前曾在不到两个月的时间里七次下调价格。
中国中煤 跳升6.2%，兖州煤业 攀涨5.6%。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。