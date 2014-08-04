投行观点：下半年中国货币政策宽松姿态不变，料两次降息--巴克莱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 国际投行巴克莱维持对中国货币政策的展望不变，并继续维持下半年降息两次的预估，同时预计央行在银行间市场将维持宽松到中性的政策立场。
巴克莱最新报告称，降低融资成本仍然是中国央行下半年的优先任务，预计央行将通过抵押补充贷款（PSL）等新政策工具或定向降息来引导中期利率。
“更为重要的是，对于中国的去杠杆进程，我们认为全面降息可能是一个更好的政策选择，因为结构性改革需要时间，而且其中隐藏着企业破产和金融风险。”巴克莱表示，鉴于资本外流，中国央行全面下调存款准备金率的可能性也在上升。
中国央行上周五晚间发布二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用。
巴克莱自5月份以来一直认为，央行抵制进一步或者全面的货币宽松，并由此获得了更大的独立性。而6月经济活动反弹，7月官方和汇丰PMI意外上行，加上强劲的货币和信贷数字，降低了央行进一步大幅放松政策的必要性。
不过该投行仍然预计未来会有更多宽松措施出炉。“因为国家主席习近平上周重申了保持一定经济增长速度的重要性，而且总理李克强仍然担心经济成长面临的下行风险。”报告称。
越来越多的银行在7月份提供购房贷款利率优惠，比如从之前的较基准利率上浮5-10%，变成下浮5%。同时央行亦针对特定的地方和政策性银行，提供较低利率的再贷款和PSL。
此外，央行上周四在公开市场三个半月来首次动用14天正回购，且中标利率较此前降低10个基点至3.70%。在巴克莱看来，这虽说是一小步，但是具有重要意义的一步。
在银行间市场，巴克莱仍然预计央行将维持宽松到中性的政策立场，并维持3-4%的七天期回购利率区间。
“我们注意到，央行对七天期回购利率的容忍度有所上升，5月时该利率为3.2%，6-7月份则维持在3.7-4.0%的区间。”巴克莱表示。
另一国际投行野村在其最新报告中亦表达了类似观点。野村认为，整体来看，由于政策宽松措施的累积规模很大，而且经济增速在回升，故货币政策姿态正小幅调整为更趋中性，但仍然保持宽松。
不过野村不再认为央行会在三季度全面下调存款准备金率，该投行认为央行会通过定向措施和改革手段来降低整体融资成本。
野村维持中国三四季度GDP同比增幅预估分别在7.5%和7.6%不变，同时表示三季度预估有上修的可能。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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