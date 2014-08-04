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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 15:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦8月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：过去三周多数时间处于跌势。2014年上升趋势已打破，我们持续认为近期高位1.7190美元是短线顶部。但日线相对强弱指标(RSI)处于超跌水准，同时日线TD的条件齐备。这暗示短线将出现一小波反弹。英镑涨势料在1.6905/65附近止步，而且将持续受到1.7030的20日均线压制。

欧元/美元：上周下跌，但并未收在月线云区底部1.3385美元之下(目前云区底部在1.3338)。周五是一波修正性反弹的起点，我们预期反弹将延续升向1.3510/27区域，即23.6%回档位及三个月下行趋势线位置。我们看空中长线，若跌破1.3366，预计将进一步跌至2013年11月低点1.3295及1.3020/00，这是欧元由2012年7月低点1.2042起涨的50%回档位。

欧元/英镑：突破20日均线的表现，成为重要转折，并在周五锐升。这波涨势已经攻克2014年下行趋势线位置0.7972英镑。日内艾略特波浪数变得更为有利，暗示将反弹升至0.8063/75。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3424 1.3429 -0.04 -2.34 1.3745

美元/日圆 102.62 102.61 +0.01 -2.55 105.30

欧元/日圆 137.76 137.73 +0.02 -4.75 144.63

美元/瑞郎 0.9062 0.9059 +0.03 +1.50 0.8928

英镑/美元 1.6824 1.6820 +0.02 +1.62 1.6556

美元/加元 1.0922 1.0914 +0.07 +2.84 1.0620

澳元/美元 0.9314 0.9306 +0.09 +4.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8503 0.8516 -0.15 +3.62 0.8206

欧元/瑞郎 1.2165 1.2161 +0.03 -0.86 1.2271

欧元/英镑 0.7978 0.7979 -0.01 -3.84 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2198 9.2074 +0.13 +4.21 8.8474

美元/挪威克朗 6.2697 6.2630 +0.11 +3.35 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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