《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦8月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：过去三周多数时间处于跌势。2014年上升趋势已打破，我们持续认为近期高位1.7190美元是短线顶部。但日线相对强弱指标(RSI)处于超跌水准，同时日线TD的条件齐备。这暗示短线将出现一小波反弹。英镑涨势料在1.6905/65附近止步，而且将持续受到1.7030的20日均线压制。
欧元/美元：上周下跌，但并未收在月线云区底部1.3385美元之下(目前云区底部在1.3338)。周五是一波修正性反弹的起点，我们预期反弹将延续升向1.3510/27区域，即23.6%回档位及三个月下行趋势线位置。我们看空中长线，若跌破1.3366，预计将进一步跌至2013年11月低点1.3295及1.3020/00，这是欧元由2012年7月低点1.2042起涨的50%回档位。
欧元/英镑：突破20日均线的表现，成为重要转折，并在周五锐升。这波涨势已经攻克2014年下行趋势线位置0.7972英镑。日内艾略特波浪数变得更为有利，暗示将反弹升至0.8063/75。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3424 1.3429 -0.04 -2.34 1.3745
美元/日圆 102.62 102.61 +0.01 -2.55 105.30
欧元/日圆 137.76 137.73 +0.02 -4.75 144.63
美元/瑞郎 0.9062 0.9059 +0.03 +1.50 0.8928
英镑/美元 1.6824 1.6820 +0.02 +1.62 1.6556
美元/加元 1.0922 1.0914 +0.07 +2.84 1.0620
澳元/美元 0.9314 0.9306 +0.09 +4.50 0.8913
新西兰元/美元 0.8503 0.8516 -0.15 +3.62 0.8206
欧元/瑞郎 1.2165 1.2161 +0.03 -0.86 1.2271
欧元/英镑 0.7978 0.7979 -0.01 -3.84 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2198 9.2074 +0.13 +4.21 8.8474
美元/挪威克朗 6.2697 6.2630 +0.11 +3.35 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。