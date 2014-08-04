英镑/美元：过去三周多数时间处于跌势。2014年上升趋势已打破，我们持续认为近期高位1.7190美元是短线顶部。但日线相对强弱指标(RSI)处于超跌水准，同时日线TD的条件齐备。这暗示短线将出现一小波反弹。英镑涨势料在1.6905/65附近止步，而且将持续受到1.7030的20日均线压制。

欧元/美元：上周下跌，但并未收在月线云区底部1.3385美元之下(目前云区底部在1.3338)。周五是一波修正性反弹的起点，我们预期反弹将延续升向1.3510/27区域，即23.6%回档位及三个月下行趋势线位置。我们看空中长线，若跌破1.3366，预计将进一步跌至2013年11月低点1.3295及1.3020/00，这是欧元由2012年7月低点1.2042起涨的50%回档位。