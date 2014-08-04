《交易视点》中国债市收益率有望温和续降，关注本周公开市场操作--中金

路透上海8月4日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，短期内看不到太多的利空因素，债市收益率有望延续温和下降的格局，本周要重点关注公开市场操作正回购发行利率情况。

正回购利率若进一步下降，可以大胆加上一定仓位，若不降，则持券不动。再下周的央行货币信贷数据和7月份经济数据将提供更多前瞻指导。

**风险偏好提升拉动最快阶段可能已过**

我们在上期周报中提到过，未来一段时间要关注风险偏好提升以及货币政策演变两条主线对债市的影响。

从风险偏好的角度来看，在7月份汇丰PMI初值公布后，市场的风险偏好在短时间内有较大幅度的提高。但海外市场的风险偏好开始回落，欧美股市都出现了较为明显的调整。

这轮经济回升推动因素当中，有一个较重要的因素是外需复苏。如果海外市场因为对经济前景产生担忧而导致风险偏好回落，那么从逻辑上而言，对国内经济和国内风险偏好也会产生一定影响。

因此风险偏好提升对风险资产价格拉升最快的阶段可能已经过去，后续需要看是否有更多的刺激政策来进一步提高风险偏好和市场对经济的信心。7月份的经济数据也是重要的观测指标。

**继续关注央行货币政策信号**

短期内，我们认为债市的关注重点会转移到资金面和央行货币政策最新动向上，即影响债市的第二条主线上。

展望8月份，总体来看，我们认为资金面较7月份会有所改善。相比于季节性因素和IPO因素，市场更为关注的是央行在8月份是否会传递出更新的货币政策信号。

上周14天正回购的重启以及发行利率的下调勾起了市场对货币政策进一步放松的联想。这种联想的大背景是国务院常务会议在5月30日和7月23日两次提到通过一系列举措缓解企业融资成本过高的问题。

在上周五央行出版的二季度货币政策执行报告中，关于降低社会融资成本的问题，央行有专栏进行分析。

通过分析货币政策报告，在降低社会融资成本偏高的问题上，我们认为最终并非依靠央行大幅放松货币政策降低无风险利率来实现，因为这是治标不治本的做法，也容易引发后遗症，但局部定向的放松是可以期待的。

我们预计在国开行已经建立住房专项金融事业部的情况下，央行下半年可能逐步对国开行有一定的定向支持，但资金投放可能是个逐步和循序渐进的过程，而不是一次性投放巨资。

总体来看，在这次二季度货币政策执行报告中，并未看到央行对货币政策进一步放松的表述，更多的是强调总量稳定，结构优化。

目前对于市场而言，有意义的是判断央行对于短期货币市场利率的利率走廊管理区间是否有发生明显的变化。

央行上周重启了14天正回购的发行，本次正回购发行利率相比于4月15日下调了10bp到3.7%。如果仅仅是10bp的下调，我们认为象征意义大于实际意义。但如果央行持续下调正回购的发行利率，那么引导货币市场利率下行的动机就十分明确，货币市场利率和债券收益率都会应声下降。

因此，本周公开市场操作较为关键，可以进一步确认央行在短端利率走廊管理区间方面态度是否有明显变化。

目前来看，市场对数据预测的分歧较大的体现在对7月份的M2估计当中，我们预计可能回升到15%左右，也有其他卖方预计在14%-14.5%（小幅回落）。如果M2继续上升，则央行货币政策进一步放松的概率会继续下降，则需要加强债券组合的防御性，逐步缩短久期。

**美国加息时点可能在明年年中**

当前美国个人消费平稳增长，制造业持续复苏，房地产市场有望重拾升势，企业资本开支总体平稳，美国经济延续温和复苏的可能性大。

经济复苏背景下，就业市场持续回升，企业招聘需求旺盛。随着长期失业率持续回落，以及系列指标反映的就业市场整体持续改善，预计美联储对就业市场担忧将逐步减轻。

随着经济和就业稳步复苏，尽管长期通胀预期稳定，但劳动力成本加速增长，短期通胀预期升温，通胀稳步回升的可能性大，这也将美联储推向首次加息边缘。

如果简单的根据就业和通胀进行政策操作，美联储将加息时点提前至明年上半年。不过，最大的不确定性在产出缺口，由于产出缺口较大，中性利率水平较低，美联储或推迟首次加息。

我们维持前期观点，认为美联储可能在明年年中（6月中旬或7月下旬会议）宣布首次加息25个基点。(完)