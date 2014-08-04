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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 16:32 BJT

路透基点：力劲机械将三年双币种定期贷款规模削减近一半--TRLPC

路透8月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，力劲机械股份有限公司将三年双币种定期贷款规模削减了近一半，从6.5亿港元降至3.36亿港元。

该笔贷款目前包括1.218亿港元和2,770万美元两部分。力劲科技、Gold Millennium、Gold Progress和力卓国际提供担保。

主办银行包括：恒生银行（1亿港元）、中国信托商业银行（650万美元）、第一商业银行香港分支（600万美元）、台湾合作金库香港分支（600万美元）、台湾土地银行香港分支（520万美元）、彰化商业银行（400万美元）和创兴银行（2,180万港元）。

恒生银行亦为额度代理行、协调人和担保信托行。

如此前报导，该贷款的最高综合收益为421个基点，利率较Hibor加码330个基点。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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