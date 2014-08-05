更正-路透基点：力劲机械6.5亿港元双币种贷款完成第一阶段联贷--TRLPC(8月4日)

(更正：因英文原文有误，标题及内文改为“6.5亿港元双币种定期贷款完成第一阶段联贷”，非“将三年双币种贷款规模削减近一半”)

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，力劲机械股份有限公司的6.5亿港元两阶段三年期双币种再融资，已完成第一阶段，完成签署3.36亿港元等值融资的签约。

先前误报为贷款规模削减一半。(8月4日报导)

该笔贷款用于为8月4日到期的既有贷款再融资。贷款包括1.218亿港元和2,770万美元两部分。

C主办银行包括：恒生银行（1亿港元）、中国信托商业银行（650万美元）、第一商业银行香港分支（600万美元）、台湾合作金库香港分支（600万美元）、台湾土地银行香港分支（520万美元）、彰化商业银行（400万美元）和创兴银行（2,180万港元）。

C恒生银行亦为额度代理行、协调人和担保信托行。

C如此前报导，该贷款的最高综合收益为421个基点，利率较Hibor加码330个基点。