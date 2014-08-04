《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品 种，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)： 交易品种 14年上半年 14年一季度 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 259 136 323.7 866.1 2,145.53 327 98 掉期 20,400 10,020 34,000 25,328.30 17,709.84 12,835.00 8,018.00 外币对 285 156 642.3 432.2 856.7 502 407 外汇期权 -- -- -- 33.4 10.1 注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站， 部分来自央行季度货币政策执行报告 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易 3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。