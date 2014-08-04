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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 15:58 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--8月4日

路透北京8月4日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品
种，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。

    以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)：
    
  交易品种   14年上半年   14年一季度    2013年      2012年      2011年     2010年      2009年
 远期                259         136       323.7       866.1    2,145.53        327           98
 掉期             20,400      10,020      34,000   25,328.30   17,709.84  12,835.00     8,018.00
 外币对              285         156       642.3       432.2       856.7        502          407
 外汇期权        --              --          --         33.4        10.1                        
 
   注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站，
         部分来自央行季度货币政策执行报告
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易
      3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完)

 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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