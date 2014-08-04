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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 16:29 BJT

重发-金属期市：伦敦期铜小升，美就业数据疲弱缓解对美联储的担忧

(重复以删除倒数第二、第三段末尾的赘字)

路透悉尼8月4日 - 伦敦期铜周一持平，此前美国疲弱就业数据缓解美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将开始缩减流动性的担忧。

其他金属如伦敦金属交易所(LME)期锌 、期铅 和期铝 在亚洲交易时段因新的投资资金进驻而走升。之后在欧洲开盘前回吐升幅而来到平盘。这些金属之前曾因供应过剩而受压。

新加坡瑞银集团财富管理分析师Dominic Schnider表示，“我们减少基本金属持仓的原因，在于我们认为包括中国经济活动预期等许多利多都已经反映过了...同时第四季我们预期动能将会再度放缓。”

他补充道，“我们仅持有那些还有一些供给面题材的金属。就镍而言，有供给不存问题。我们仍预期年底目标价为25,000美元。”

0712 GMT，LME三个月期铜 下跌0.1%至每吨7,065美元，上日则是小幅下跌。

上海交投最活跃的10月期铜 下跌0.4%至每吨50,220元人民币。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金及基金经理7月29日当周缩减铜期货及期权多头押注。

Freeport-McMoRan 印尼事业执行长周一表示，该公司将自周三起恢复铜精矿出口，此前已经解决持续六个月之久的税务争议。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张明钧; 审校 王洋)
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