重发-金属期市：伦敦期铜小升，美就业数据疲弱缓解对美联储的担忧

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透悉尼8月4日 - 伦敦期铜周一持平，此前美国疲弱就业数据缓解美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将开始缩减流动性的担忧。
其他金属如伦敦金属交易所(LME)期锌 、期铅 和期铝 在亚洲交易时段因新的投资资金进驻而走升。之后在欧洲开盘前回吐升幅而来到平盘。这些金属之前曾因供应过剩而受压。
新加坡瑞银集团财富管理分析师Dominic Schnider表示，“我们减少基本金属持仓的原因，在于我们认为包括中国经济活动预期等许多利多都已经反映过了...同时第四季我们预期动能将会再度放缓。”
他补充道，“我们仅持有那些还有一些供给面题材的金属。就镍而言，有供给不存问题。我们仍预期年底目标价为25,000美元。”
0712 GMT，LME三个月期铜 下跌0.1%至每吨7,065美元，上日则是小幅下跌。
上海交投最活跃的10月期铜 下跌0.4%至每吨50,220元人民币。
商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金及基金经理7月29日当周缩减铜期货及期权多头押注。
Freeport-McMoRan 印尼事业执行长周一表示，该公司将自周三起恢复铜精矿出口，此前已经解决持续六个月之久的税务争议。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张明钧; 审校 王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。