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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月4日

路透伦敦8月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种       最新库存     变动
   铜         146,175      -25
   锡          11,780     持平
   铅         215,650     +100
   锌         655,075     -200
   铝       4,954,550   -7,400
   镍         317,544      -84
 铝合金        33,620     -440
 NASAAC        58,900     -540
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据         库存分布               品种   库存数据           库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合       MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                   金                     
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA       MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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