中国经济：下半年保持宏观政策连续性和稳定性，加快推进改革--发改委

路透北京8月4日 - 中国发展和改革委员会周一表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。

发改委并称，要加快推进重点领域和关键环节改革，积极稳妥推进价格改革。

“坚持把改革放在重中之重位置，进一步简政放权，再取消和下放一批行政审批等事项，确保已取消下放的审批事项落到实处。”发改委表示。

不断提高对外开放水平，努力稳定对外贸易，落实完善促进外贸发展政策，全面推进贸易便利化，大力发展服务贸易。