中国经济：下半年保持宏观政策连续性和稳定性，加快推进改革--发改委

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月4日 - 中国发展和改革委员会周一表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。
发改委并称，要加快推进重点领域和关键环节改革，积极稳妥推进价格改革。
“坚持把改革放在重中之重位置，进一步简政放权，再取消和下放一批行政审批等事项，确保已取消下放的审批事项落到实处。”发改委表示。
不断提高对外开放水平，努力稳定对外贸易，落实完善促进外贸发展政策，全面推进贸易便利化，大力发展服务贸易。
进一步加强短缺资源、关键技术和零部件等的进口，合理增加必要的一般消费品进口。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。