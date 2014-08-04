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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 16:26 BJT

《全球汇市》美元保持弱势，市场关注欧洲央行政策会议

“美元/日圆隐含波动率的趋势也有所改变，”他说道。“年初以来波动率持续下滑，但此一趋势似乎在7月被打破，上周一年期隐含波动率短暂升至8%以上。这可能有助诱发现汇市场的波动。”

美元/日圆一年期隐含波动率 于7月中旬下滑至七年低点6.90%，但周五升至8%上方，凸显出市场预期未来数周将会出现新的交易区间。

澳元兑美元 亦回升至0.93美元上方。澳洲零售销售数据略为强于预期，不过此前澳元对此反应有限，澳元多头将会焦点放在澳洲央行周二利率会议。

日本央行及英国央行也将在本周召开会议，不过和欧洲央行及澳洲央行相同的是，预料这些央行将不会调整政策。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3429 1.3429 +0.00 -2.30 1.3745

美元/日圆 102.54 102.61 -0.07 -2.62 105.30

欧元/日圆 137.71 137.73 -0.01 -4.78 144.63

美元/瑞郎 0.9058 0.9059 -0.01 +1.46 0.8928

英镑/美元 1.6828 1.6820 +0.05 +1.64 1.6556

美元/加元 1.0924 1.0914 +0.09 +2.86 1.0620

澳元/美元 0.9319 0.9306 +0.14 +4.56 0.8913

新西兰元/美元 0.8513 0.8516 -0.04 +3.74 0.8206

欧元/瑞郎 1.2164 1.2161 +0.02 -0.87 1.2271

欧元/英镑 0.7980 0.7979 +0.01 -3.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2254 9.2074 +0.20 +4.27 8.8474

美元/挪威克朗 6.2676 6.2630 +0.07 +3.32 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 王洋/王丽鑫/蔡美珍/张明钧/戴素萍)
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