《全球汇市》美元保持弱势，市场关注欧洲央行政策会议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“美元/日圆隐含波动率的趋势也有所改变，”他说道。“年初以来波动率持续下滑，但此一趋势似乎在7月被打破，上周一年期隐含波动率短暂升至8%以上。这可能有助诱发现汇市场的波动。”
美元/日圆一年期隐含波动率 于7月中旬下滑至七年低点6.90%，但周五升至8%上方，凸显出市场预期未来数周将会出现新的交易区间。
澳元兑美元 亦回升至0.93美元上方。澳洲零售销售数据略为强于预期，不过此前澳元对此反应有限，澳元多头将会焦点放在澳洲央行周二利率会议。
日本央行及英国央行也将在本周召开会议，不过和欧洲央行及澳洲央行相同的是，预料这些央行将不会调整政策。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3429 1.3429 +0.00 -2.30 1.3745
美元/日圆 102.54 102.61 -0.07 -2.62 105.30
欧元/日圆 137.71 137.73 -0.01 -4.78 144.63
美元/瑞郎 0.9058 0.9059 -0.01 +1.46 0.8928
英镑/美元 1.6828 1.6820 +0.05 +1.64 1.6556
美元/加元 1.0924 1.0914 +0.09 +2.86 1.0620
澳元/美元 0.9319 0.9306 +0.14 +4.56 0.8913
新西兰元/美元 0.8513 0.8516 -0.04 +3.74 0.8206
欧元/瑞郎 1.2164 1.2161 +0.02 -0.87 1.2271
欧元/英镑 0.7980 0.7979 +0.01 -3.82 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2254 9.2074 +0.20 +4.27 8.8474
美元/挪威克朗 6.2676 6.2630 +0.07 +3.32 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 王洋/王丽鑫/蔡美珍/张明钧/戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。