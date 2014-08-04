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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 16:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶在淡静交投中下跌，受累于股市疲弱

“鉴于海外经济数据疲弱，再加上中国上海的橡胶库存处于高位，我们预计未来几周不会出现大量买需。”Tazawa说道。

上海期交所主力1月橡胶合约 上涨115元人民币，收报每吨15,615元。

新加坡商品交易所(SICOM)9月橡胶合约 最新报每公斤170.70美分，下滑0.5美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/高琦 审校 王洋/蔡美珍)
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