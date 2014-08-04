港股业绩：龙湖地产中期净利按年仅升4.2%，维持全年销售目标不变

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月4日 - 中国房地产商--龙湖地产 上半年只完成全年合同销售目标的35%左右，但公司表示不会调整全年目标，因公司策略上新项目大部份在下半年才推售。
该公司周一宣布，上半年净利按年小升4.2%，至40.1亿元人民币。期内物业发展业务结算毛利率为30.2%，较上年同期下降1.1%；合同销售额202.8亿元，按年下滑9.4%，完成全年570亿元目标的35%。
＂我们对全年销售目标不变...从政策层面，下半年不会更差。＂公司首席执行官邵明晓在记者会上称。
龙湖地产财务总监赵轶表示，公司今年全年的可售货源总值980亿元，以570亿元的销售目标计，即今年的去化率为58%。
邵明晓指出，目前内地有不少城市房地产市场存在供应饱和的情况，所以看不到楼市有大升的可能，而公司亦会保持灵活定价。但他认为地价并没有随市况而走低，因不少地方政府的心态＂完全没变＂，因此亦造成近期有土地流拍的情况发生，故他说为地方政府也应调整心态。
龙湖地产主席吴亚军表示，公司2012年买地及进入较多新城市，但自去年起则转为较保守的发展策略，因为＂房地产已进入下半场＂。
＂行业过去10年的黄金时代已经结束，现在有说法是进入白银时代。但我不知道（不同）城市有多大的差距，但肯定行业像过去那样的高速增长又保持高毛利、高资本回报，以及能容纳千军万马式的公司的状态，我觉得是在改变。＂她形容说。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。