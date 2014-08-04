港股业绩：龙湖地产中期净利按年仅升4.2%，维持全年销售目标不变

路透香港8月4日 - 中国房地产商--龙湖地产 上半年只完成全年合同销售目标的35%左右，但公司表示不会调整全年目标，因公司策略上新项目大部份在下半年才推售。

该公司周一宣布，上半年净利按年小升4.2%，至40.1亿元人民币。期内物业发展业务结算毛利率为30.2%，较上年同期下降1.1%；合同销售额202.8亿元，按年下滑9.4%，完成全年570亿元目标的35%。

＂我们对全年销售目标不变...从政策层面，下半年不会更差。＂公司首席执行官邵明晓在记者会上称。

龙湖地产财务总监赵轶表示，公司今年全年的可售货源总值980亿元，以570亿元的销售目标计，即今年的去化率为58%。

邵明晓指出，目前内地有不少城市房地产市场存在供应饱和的情况，所以看不到楼市有大升的可能，而公司亦会保持灵活定价。但他认为地价并没有随市况而走低，因不少地方政府的心态＂完全没变＂，因此亦造成近期有土地流拍的情况发生，故他说为地方政府也应调整心态。

龙湖地产主席吴亚军表示，公司2012年买地及进入较多新城市，但自去年起则转为较保守的发展策略，因为＂房地产已进入下半场＂。