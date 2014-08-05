两岸经贸：货贸协议协商拟8月底举行，市场开放分五种降税安排--海基会

路透台北8月5日 - 台湾海基会周二发出新闻稿表示，两岸经贸谈判代表在今日达成重要共识，关于台湾与大陆的货品贸易协议部分，双方在协议文本协商已取得阶段性进展，同意市场开放分五种降税安排，下次协商初步规划在8月底举行。

海基会指出，目前双方仍透过各种方式沟通，但因市场开放涉及产业利益，需更多时间准备。

两岸经贸谈判代表周二于北京会面，进行第六次的两岸经济合作委员会(经合会)会议，检视〞海峡两岸经济合作架构协议〞(ECFA)执行现况与推动议题的进展，包括货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组的工作进展、两岸经贸团体互设办事机构等经济合作事项。

经合会是依据ECFA的条文而设立，作为处理ECFA相关事宜的磋商平台及联系机制，轮流在两岸举行。(完)