中国债市：资金宽松IRS仅微幅波动，翘首等待公开市场提供指引

路透上海8月4日 - 中国银行间市场周一资金偏宽，但人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 仅微幅波动。在上周四14天正回购意外重现公开市场后，机构都在翘首等待央行下一步操作动向，以求得方向指引。

上周四央行公开市场操作改弦更张，以14天正回购取代28天期品种，中标利率则较上次下调10个基点(bp)，同时当周转为净回笼，结束此前连11周净投放操作。市场将上述信息解读为总体利好居多，现券因此连续走暖。

上海一银行交易员称，IRS先涨后跌，但总体幅度非常有限。“早盘是上来了2bp，repo1Y在3.79%，5Y在4.24%。午盘过后市场sell盘又重了一些。”

他进一步表示，目前市场的关注重点是明日公开市场操作。具体包括正回购是28天还是14天，以及相应可能的利率变化等。

银行间货币市场回购利率 今日多回落；交易员认为，整体流动性偏宽松，虽然资金供给和需求方略存结构性不均衡，但有望在日内改善。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.7000/3.7980 3.7490/3.8290 3.9640/4.0467 4.1940/4.2820 4.2010/4.4790

上日 3.6963/3.8088 3.7488/3.8200 3.9675/4.0450 4.1854/4.2663 4.1796/4.4996

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变动 +0.0037/-0.0108 +0.0002/+0.0090 -0.0035/+0.0017 +0.0086/+0.0157 +0.0214/-0.0206

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。