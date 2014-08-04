CNH动态：长天期美元掉期点子上升，曲线持续陡峭化

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月4日 - 离岸美元兑人民币利率曲线持续陡峭，短天期暂持稳但长天期上升。上周14天期正回购中标利率下调，令远汇短端升势暂时打住，但长天期仍受资金需求支撑，长短价差扩大。
银行人士指出，市场气氛仍倾向买进美元掉期，再加上不少中资行逢低站在买方，令掉期点子不易回跌。
“短天期掉期点子已经上来，价格变贵，相比之下，长天期掉期点子还是便宜，carry(利差)还是正价差，＂一亚系银行人士说。
他表示，境内资金需求较强，支撑远汇曲线难以下跌，市场预期长短端价差将再扩大，曲线进一步陡峭。
本地时间下午6:19时，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,165/1,185，上周五在1,132；盘中高点接近7月18日所及的约10个月高点1,190。
1个月与1年期掉期点子价差约为982点子，上月底约在930点。
交易员指出，更长期的18个月、2年期，近期也浮现较多的买盘，这是因为曲线长端相对较为便宜所致。
在上周14天期回购利率下调10基点后，市场的目光将聚集在周二的正回购操作上。操作量、期限、利率等都会给市场带来重大影响。
国际投行巴克莱维持下半年降息两次的预估，同时预计央行在银行间市场将维持宽松到中性的政策立场。该投行表示，降低融资成本仍然是中国央行下半年的优先任务，预计央行将通过抵押补充贷款（PSL）等新政策工具或定向降息来引导中期利率。
中国央行上周五晚间发布二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用。
本地时间下午18:30时，离岸人民币现汇 报6.1760，较上日的6.1739小贬21点子或0.03%。
境内人民币兑美元即期 小幅收升至6.1785，随中间价走升方向，盘间保持窄幅盘整，供需较为均衡。交易员认为人民币连续走强后有调整需求、企业预期未 完全转向升值，都使得成交价格在当前价位暂时企稳。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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