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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 16:41 BJT

新兴汇市：美国就业增长放缓支撑亚洲货币，印尼卢比上涨

投资人也回补泰铢 和马币 的空头部位。

美元指数 仍承压，周五公布的数据显示美国7月就业报告不如预期，失业率则意外上升。通胀亦受抑制，引发外界预期美联储将维持利率在低位一阵子。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.55 102.55 +0.00 +2.66 105.28

坡元 1.2463 1.2466 +0.02 +1.36 1.2632

台币 30.040 30.030 -0.03 -0.30 29.950

韩元 1032.85 1033.35 +0.05 +2.18 1055.40

泰铢 32.15 32.14 -0.03 +2.21 32.86

菲律宾披索 43.71 43.73 +0.05 +1.58 44.40

印尼卢比 11750.00 11745.00 -0.04 +3.49 12160.00

印度卢比 61.08 61.08 +0.01 +1.19 61.80

马币 3.1980 3.2010 +0.09 +2.42 3.2755

人民币 6.1780 6.1808 +0.05 -2.01 6.0539

(完)

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