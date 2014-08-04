台湾汇市：台币结束连三贬收升，美非农就业数据疲弱

* 台币实质交易趋升，美就业数据不佳拖累美元 * 外资买卖皆有，全日交投不兴 * 明日实质交易区间暂看29.975-29.995 路透台北8月4日 - 台币兑美元 周一收升，再回到先前区间。汇银人士指出，美国非农 就业数据不佳令美元走疲，亚币表现亮眼，只不过，经过上交易日爆量成交，台币今日交投落入清淡。 汇银人士指出，外资全日买卖美元皆有，未见明显的方向推动盘势。至于本周三将有台积电发放高达700 余亿台币的现金股利，其中部分可能以美元形式发放，料将减轻外资汇出压力。 〞发现金股利，外资还是会汇出，台币可能会走弱破30元关卡，〞一家大型民营商银交易员说。 此外，汇银人士也表示，上周五美国非农就业数据不佳，令今日盘初在先前30.020做多美元的买盘遭到压 力，因此银行间出现部分美元卖压。进、出口商今日动作则并不大。 新兴汇市周一反弹，此前一系列美国经济数据促使市场降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息 的预期。其中，韩元兑美元 上涨，受助于美元止损卖盘，不过终场回吐部分涨幅，因市场预期央行 本月稍晚将降息。 本周包括宝成 、中信金 、台积电、台化 、联电 以及远传<4904.TW > 均将发放现金股利，总额高达1,194.45亿台币。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价在0.005/0.015，先前在0.010/0.020。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.000/30.020左右，上日纽约盘收在30.015。 台币今日主要交易区间在29.975-29.995，上日交易区间主要在29.970-29.992。交易员预估明日主要交易 区间在29.975-29.995。 台湾股市周一收高重回9,300点上方，结束连两日收黑。 外资及陆资在台股买超11.04亿台币 , 连续两个交易日买超共计29.89亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 8/4(一)：欧元区8月Sentix投资者信心指数；英国7月Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数 (PPI)；美国7月纽约企业活动指数；美国7月就业趋势指数。 8/5(二)：台湾7月消费者物价指数(CPI)；欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PMI；台湾7月底外汇 存底；欧元区6月零售销售；美国7月Markit服务业和综合PMI终值；美国6月工厂订单和6月耐久财订单修正值 ；美国7月IBD消费者信心指数；美国7月ISM非制造业指数。 8/6(三)：德国6月工业订单；英国6月工业生産和制造业産出；美国和加拿大6月国际贸易收支；日本7月 外汇储备。 8/7(四)：德国6月工业生産；法国6月贸易收支；台湾7月出口；美国一周初请失业金人数；美国6月消费 者信贷；日本7月银行放贷和6月经常帐；英国央行公布利率决议；欧洲央行(ECB)管理委员会会议，会后将公 布利率决议并举行记者会；日本央行货币政策会议(至8日)。 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据；日本7月服务业景气判断指数；德国6月贸易收支；英国6月贸易收支 ；美国第二季非农生産率和单位劳工成本；美国6月趸售(批发)库存和销售；日本央行公布政策决定。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.040 30.069 29.950-30. 30.069 6.28 12.04 079 元太外汇经纪公司 30.038 30.066 29.975-30. 30.066 2.51 4.27 066 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.025/0.035 美元/台币六个月期 -0.110/-0.085 -0.085/-0.060 (完)