台湾汇市：台币结束连三贬收升，美非农就业数据疲弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 台币实质交易趋升，美就业数据不佳拖累美元 * 外资买卖皆有，全日交投不兴 * 明日实质交易区间暂看29.975-29.995 路透台北8月4日 - 台币兑美元 周一收升，再回到先前区间。汇银人士指出，美国非农 就业数据不佳令美元走疲，亚币表现亮眼，只不过，经过上交易日爆量成交，台币今日交投落入清淡。 汇银人士指出，外资全日买卖美元皆有，未见明显的方向推动盘势。至于本周三将有台积电发放高达700 余亿台币的现金股利，其中部分可能以美元形式发放，料将减轻外资汇出压力。 〞发现金股利，外资还是会汇出，台币可能会走弱破30元关卡，〞一家大型民营商银交易员说。 此外，汇银人士也表示，上周五美国非农就业数据不佳，令今日盘初在先前30.020做多美元的买盘遭到压 力，因此银行间出现部分美元卖压。进、出口商今日动作则并不大。 新兴汇市周一反弹，此前一系列美国经济数据促使市场降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息 的预期。其中，韩元兑美元 上涨，受助于美元止损卖盘，不过终场回吐部分涨幅，因市场预期央行 本月稍晚将降息。 本周包括宝成 、中信金 、台积电、台化 、联电 以及远传<4904.TW > 均将发放现金股利，总额高达1,194.45亿台币。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价在0.005/0.015，先前在0.010/0.020。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.000/30.020左右，上日纽约盘收在30.015。 台币今日主要交易区间在29.975-29.995，上日交易区间主要在29.970-29.992。交易员预估明日主要交易 区间在29.975-29.995。 台湾股市周一收高重回9,300点上方，结束连两日收黑。 外资及陆资在台股买超11.04亿台币 , 连续两个交易日买超共计29.89亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 8/4(一)：欧元区8月Sentix投资者信心指数；英国7月Markit/CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数 (PPI)；美国7月纽约企业活动指数；美国7月就业趋势指数。 8/5(二)：台湾7月消费者物价指数(CPI)；欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PMI；台湾7月底外汇 存底；欧元区6月零售销售；美国7月Markit服务业和综合PMI终值；美国6月工厂订单和6月耐久财订单修正值 ；美国7月IBD消费者信心指数；美国7月ISM非制造业指数。 8/6(三)：德国6月工业订单；英国6月工业生産和制造业産出；美国和加拿大6月国际贸易收支；日本7月 外汇储备。 8/7(四)：德国6月工业生産；法国6月贸易收支；台湾7月出口；美国一周初请失业金人数；美国6月消费 者信贷；日本7月银行放贷和6月经常帐；英国央行公布利率决议；欧洲央行(ECB)管理委员会会议，会后将公 布利率决议并举行记者会；日本央行货币政策会议(至8日)。 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据；日本7月服务业景气判断指数；德国6月贸易收支；英国6月贸易收支 ；美国第二季非农生産率和单位劳工成本；美国6月趸售(批发)库存和销售；日本央行公布政策决定。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.040 30.069 29.950-30. 30.069 6.28 12.04 079 元太外汇经纪公司 30.038 30.066 29.975-30. 30.066 2.51 4.27 066 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.025/0.035 美元/台币六个月期 -0.110/-0.085 -0.085/-0.060 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。