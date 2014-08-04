《中国债市每日综述》现券暂陷僵持，近期公开市场操作成风向标

* 现券及IRS波幅有限

* 市场目光聚焦于明日公开市场

* 近期公开市场操作将成风向标

* 正回购利率若续下调，将利好债市

路透上海8月4日 - 中国银行间市场周一现券及IRS整体波幅均有限，多空暂陷僵持局面；市场目光主要聚焦于明日的公开市场操作，以进一步摸清央行接下来的政策意图，也有一些机构基于自身的预期进行提前调整，不过买卖力量相当，仅部分中长期金融债收益率微升。

交易员认为，近期资金面和基金面都相对平稳，公开市场的操作走向将成为风向标，而结合最近货币政策执行报告表态看，总量稳定的前提下引导融资成本下行可能是主要方向，以此方向判断，正回购中标利率或有继续回落空间，并利好债市。

“对明天都比较谨慎，先观望一下，看看央行（公开市场）会不会再变，”上海一银行交易员称。

中国央行上周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。但在总量调控中，上周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局。

上述交易员指出，最新货币政策报告传递的信号认为融资成本高是结构性问题，很难通过总量宽松来解决，而且上半年信贷、社会融资包括货币供应量的增长势头都不弱，货币政策在总量上的施展空间有限。

北京一银行交易员则谈到，上周央行正回购利率在长期走稳后下行，市场也普遍猜测这是央行引导市场利率下行，并进而降低社会融资成本的动作之一，但仅凭一次操作尚难下定论，本周的两次后续操作将成为重要的验证。

央行二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。

剩余期限约4.68年的国开行固息债140209最新成交收益率 为4.8850%，上日尾盘在4.87%。剩余期限约9.47年的国开行固息债140205最新成交收益率 为5.15%，持平于上日尾盘。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.266元，较上日结算价小跌0.02元，或0.02%。

**流动性偏宽松，回购利率多回落**

银行间货币市场周一回购利率 多回落；交易员表示，整体流动性偏宽松，明日将有例行存款准备金调整，但预期即使有准备金补缴规模也不会太大，对市场影响尚可。更多关注点还是放在央行公开市场的操作情况。

“整体还算是偏宽松吧，一早晨隔夜(品种)有点供不应求，不过慢慢好一些。”上海一银行交易员称。

她并表示，明日适逢例行准备金清算，可能一些银行会有上缴，但市场未对此过分担心。另外当前资金偏宽，所以不排除明日公开市场再现单日净回笼的情况。

“只要不是太大的回笼力度，我觉得资金面可以承受，但可能对现券的影响会大一些。”交易员称。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,594.92亿元，较上日的9,180.30亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,777.40亿元，上日为7,957.99亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1768 3.2029 -2.61 7,777.40

七天 3.8100 3.8983 -8.83 1,341.48

14天 4.0210 4.2657 -24.47 346.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6950 2.5000 -80.50 2,831.20

七天 2.6500 3.4700 -82.00 341.29

14天 3.6000 3.7000 -10.00 39.80

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2000 3.2300 -3.00 --

七天 3.9000 3.9000 0.00 --

14天 4.0200 4.2600 -24.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1820 3.1960 -1.40 --

七天 3.8420 3.9070 -6.50 --

三个月 4.7081 4.7149 -0.68 --