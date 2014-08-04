中国外汇：在16个地区开展外商投资企业外汇资本金意愿结汇试点--外管局

路透北京8月4日 - 中国国家外汇管理局周一发布通知（汇发 36号）称，在天津滨海新区等16个地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点，对外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇，以更好地满足和便利外商投资企业经营与资金运作需要。

36号文称，外商投资企业外汇资本金意愿结汇，是指外商投资企业资本金账户中，经所在地外汇局办理出资权益确认的外汇资本金，可根据企业的实际经营需要在银行办理结汇。试点区域内注册成立的外商投资企业外汇资本金意愿结汇比例暂定为100%。国家外汇管理局可根据国际收支形势适时对上述比例进行调整。

“36号文有利于解决外商投资企业在境内真实投资的结汇问题，有利于直接持股红筹架构企业将融资资金结汇用于对外股权投资。总体而言，对于境内企业利用境外融资发展业务具有积极意义，但其实际效果取决于外管局的审核原则及监管尺度。”金杜律师事务所证券部撰写解读文章称。

文章分析，36号文相对于原有的汇综发 142号文有一定突破。142号文要求外商投资企业结汇资金仅可用于该外资企业经批准的经营范围内业务，结汇人民币资金不得用于股权投资或发放贷款。

为有效监管这一要求，银行在办理外汇资本金结汇时执行支付结汇制，即根据外商投资企业实际的资金使用用途为企业办理外汇资金本结汇并直接向交易对方支付。

而与142号文相比，36号文主要的突破为：1.在天津滨海新区等16个园区内试点意愿结汇制，试点园区内注册成立的外商投资企业可自行将外汇资本金结成人民币，并转入结汇待支付账户接受监管；2.一般性外商投资企业（相对于投资性外商投资企业）可将资本金结汇用于股权投资。

36号文规定，外商投资企业外汇资本金意愿结汇所得人民币资金纳入结汇待支付账户管理；除原币划转股权投资款外，允许以投资为主要业务的外商投资企业，在其境内所投资项目真实、合规的前提下，按实际投资规模将外汇资本金直接结汇后划入被投资企业账户。

这对于外商投资企业设立在试点园区内的红筹架构企业的具有诸多积极意义。金杜律所认为，包括外商投资企业可在注册资本金验资到位后即选择全额结汇，享受人民币升值收益；解决了外商投资企业以结汇资金在境内新设子公司的资金支付问题；外商投资企业可以通过增资方式投资于境内公司。

不过文章同时指出，应该冷静看待36号文，因要求结汇人民币资金纳入结汇待支付账户进行监管，银行对结汇待支付账户的收入和支出的监管原则仍然秉承142号文下的一贯原则，实质是将监管的环节从原来的外汇资本金结汇环节延伸到了结汇后的人民币资金使用环节。

就监管尺度，36号文要求在外商投资企业对外投资前，被投资企业应到外管局办理再投资登记和开立结汇待支付账户，而并非将该权限下放至银行办理。此时，外管局对被投资项目如何进行审核就变得至关重要，例如是否审查被投资项目的经营范围、审批时限是多长、试点期间其允许的对外股权投资金额是否有上限等，还需要实践去检验。

16个试点地区名单为：天津滨海新区、沈阳经济区、苏州工业园区、东湖国家自主创新示范区、广州南沙新区、横琴新区、成都市高新技术产业开发区、中关村国家自主创新示范区、重庆两江新区、黑龙江沿边开发开放外汇管理改革试点地区、温州市金融综合改革试验区、平潭综合实验区、中国-马来西亚钦州产业园区、贵阳综合保税区、深圳前海深港现代服务业合作区和青岛市财富管理金融综合改革试验区。（完）

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