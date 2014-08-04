中国个股：厦门钨业与包钢各组建稀土集团方案获批，年底前完成整合

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月4日 - 中国组建大型稀土集团，重塑稀土市场秩序有了新进展。厦门钨业 和包钢稀土 控股股东包钢集团分别主导成立两家稀土集团的计划，近日已获得中国工信部备案通过，工信部要求这两家企业年底前完成全部整合工作。
厦门钨业周一公告称，其将整合福建省现有（中国五矿除外）的稀土开采、冶炼分离及综合利用企业，2014年底前完成稀土集团组建工作。公司应配合地方政府完成淘汰落后稀土产能涉及的善后事宜，严格执行国家稀土开采、生产总量控制计划，落实国家稀土战略。厦门钨业将通过其下属的稀土事业部组建稀土集团。
五矿有色金属股份为厦门钨业第二大股东。
包钢稀土周一公告指出，按计划，包钢集团将整合内蒙古全部稀土开采、冶炼分离、综合利用企业以及甘肃稀土集团有限责任公司，并以包钢稀土为主体，组建中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司。
北方稀土还将通过市场化运作，采取控（参）股或股权置换等方式，明确股权关系，分期分批完成对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土集团以及其它区外稀土企业的整合重组，形成以资产为纽带的稀土企业集团。
公告称，北方稀土将严 格执行国家稀土开采、生产计划、产品进出口、环境保护、安全生产、资源税征管、专用发票等管理制度，淘汰落后产能，进一步提高行业集中度，积极推进技术创新，提升开采、冶炼和应用技术水平。
今年1月，在中国工信部召集的稀土集团专题会议上，已确定包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土、厦门钨业等六家企业牵头组建各自的稀土集团，这些企业集团囊括了内蒙古、江西、湖南、广东、广西、云南、福建等绝大多数稀土产地，资源上形成绝对垄断。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。