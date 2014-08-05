香港新股：万洲国际首日挂牌，开盘价较招股价高近一成

该公司是次于全球公开发售25.67亿股股份，集资159.2亿港元。其香港公开发售部分录得54.22倍超额认购，国际发售部分则录得适度超额认购。

万洲国际原拟于今年初赴港首次公开发行(IPO)，但因市场需求乏力，于4月将其IPO规模由原来的410亿港元（约53亿美元）缩减至146.1亿港元(19亿美元)，惟最后仍叫停。公司于7月初更新IPO计划书，减少发售股数，而招股价亦由此前的8-11.25港元降至6.2港元。