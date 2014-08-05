香港新股：万洲国际首日挂牌，开盘价较招股价高近一成

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港8月5日 - 全球最大猪肉加工商--中国万洲国际 周二首日在联交所挂牌，开盘价报6.8港元，较招股价6.2港元高9.7%；港股恒生指数 高开0.32%。
该公司是次于全球公开发售25.67亿股股份，集资159.2亿港元。其香港公开发售部分录得54.22倍超额认购，国际发售部分则录得适度超额认购。
万洲国际原拟于今年初赴港首次公开发行(IPO)，但因市场需求乏力，于4月将其IPO规模由原来的410亿港元（约53亿美元）缩减至146.1亿港元(19亿美元)，惟最后仍叫停。公司于7月初更新IPO计划书，减少发售股数，而招股价亦由此前的8-11.25港元降至6.2港元。
摩根士丹利和中银国际为万州国际的联席保荐人。（完） (发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。