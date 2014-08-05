版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 09:23 BJT

香港新股：万洲国际首日挂牌，开盘价较招股价高近一成

路透香港8月5日 - 全球最大猪肉加工商--中国万洲国际 周二首日在联交所挂牌，开盘价报6.8港元，较招股价6.2港元高9.7%；港股恒生指数 高开0.32%。

该公司是次于全球公开发售25.67亿股股份，集资159.2亿港元。其香港公开发售部分录得54.22倍超额认购，国际发售部分则录得适度超额认购。

万洲国际原拟于今年初赴港首次公开发行(IPO)，但因市场需求乏力，于4月将其IPO规模由原来的410亿港元（约53亿美元）缩减至146.1亿港元(19亿美元)，惟最后仍叫停。公司于7月初更新IPO计划书，减少发售股数，而招股价亦由此前的8-11.25港元降至6.2港元。

摩根士丹利和中银国际为万州国际的联席保荐人。（完） (发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐