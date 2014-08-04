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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 17:06 BJT

突发事件：孟加拉载有约200名乘客的渡轮翻覆，已救出半数乘客

路透达卡8月4日 - 地方政府官员表示，一艘载有约200名乘客的渡轮在达卡西南方Padma河上翻覆，搜救小组已安全救出半数乘客。

蒙什甘(Munshiganj)地区官员 Mohammad Saiful Hasan Badal表示，约有100名乘客已获救，目前尚未传出有人丧生。

孟加拉内陆水运局(Bangladesh Inland Water Transport Authority)的小组人员、消防队及军队均在达卡西南方30公里附近进行搜救。

“多数乘客在庆祝开斋节后，由家中返回城市，”Saiful对路透表示。

5月时也有类似的翻船意外，当时载有约200人的渡轮沉船，搜救人员找到54具屍体。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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