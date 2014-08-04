台股业绩：宏达电7月营收106.05亿台币，较去年同期减32.58%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北8月4日 - 台湾智慧手机制造大厂--宏达电 周一公布，7月营收为106.05亿台币，较去年同期衰退32.58%。
宏达电今日股价下跌0.74%报135台币；大盘加权股价指数 则收高0.69%。(完)
参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)
参看宏达电新闻,请点选2498.TW-CMN (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。