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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 17:13 BJT

台股业绩：宏达电7月营收106.05亿台币，较去年同期减32.58%

路透台北8月4日 - 台湾智慧手机制造大厂--宏达电 周一公布，7月营收为106.05亿台币，较去年同期衰退32.58%。

宏达电今日股价下跌0.74%报135台币；大盘加权股价指数 则收高0.69%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选2498.TW-CMN (记者 董永年; 审校 黄凯)
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