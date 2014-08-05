香港金融：金管局向市场注资11.63亿港元，因港元持续走强

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港8月5日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周二向市场注资11.63亿港元，因港元持续走强。
金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。累计迄今，金管局7月1日以来共向市场注入亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余周四（7日）增加至2,391.89亿元。
本地时间17:28时，港元兑美元 报7.7501，接近强方兑换保证水平。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。