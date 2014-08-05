香港金融：金管局向市场注资11.63亿港元，因港元持续走强

金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。累计迄今，金管局7月1日以来共向市场注入亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余周四（7日）增加至2,391.89亿元。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)