重温稿-《中国新债预测》国开行四期债需求料保持平稳，公开市场操作料左右情绪

* 招标品种: 国开行第20、21期新债和第19、15期增发债

* 期限及金额上限：3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元

* 招标时间: 3/5年：8月5日上午9:30-10:30

* 7/10年：8月5日上午9:30-11:10

* 受访人数: 8位(券商、银行)

* 预测区间:4.64%-4.74%；4.82%-4.93%；5.05%-5.12%；5.11%-5.20%

* 预测均值: 4.68%；4.86%；5.09%；5.15%

路透上海8月4日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行四期固息金融债。路透调查显示，当前现券市场整体交易方向性仍不够明朗，上周正回购利率调降引发部分做多情绪，之后市况暂陷入僵持，在此背景下，料明日四期新债需求有望保持平稳，预测均值稍低于二级。

但他们并认为，明日公开市场操作结果，包括量、价都成市场关注焦点，或左右国开新债一级投标情绪；同时在资金面预期仍相对平稳支撑下，短端品种需求有望稍好于长端。

“二级成交来看，长端成交不是很活跃，感觉长债需求应该没有短债好，毕竟资金面还可以。”华南一券商交易员称。

华北一银行交易员也表示，市场整体情绪比较纠结，都在关注明天的公开市场怎么操作，要是正回购利率继续降低，或者即便持稳，投标的情绪肯定就不一样了。

“感觉需求一般,但不能说不好,关键看明天的公开市场,这么点量, 很容易打满的,”上海另一交易员亦认为。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.7238%、4.8937%、5.1394%和5.1953%。

银行间货币市场周一回购利率 多回落；交易员表示，整体流动性偏宽松，虽然资金供给和需求方略存结构性不均衡，但有望在日内改善；明日将有例行存款准备金调整，但预期即使有准备金补缴规模也不会太大，对市场影响尚可。更多关注点还是放在央行公开市场的操作情况。

上述四期债中，三年和七年品种为新发债，分别为第20期和21期；五年为19期债 的第二次增发，10年为15期 的第五次增发。

具体发行条款如下：

具体发行条款如下：

第20、19(增发)、21和15期(增发)

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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：8月5日上午9:30-10:30

7/10年：8月5日上午9:30-11:10

招标方式 3/7年：单一利率(荷兰式)；5/10年：单一价格(荷兰式)

缴款日 8月7日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：6月12日

分销期 8月6日-8月7日

上市日 8月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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