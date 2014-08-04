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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 18:11 BJT

中国债市：7月债券托管增3,023亿，银行占三分之二仍为增持主力--中债登

路透上海8月4日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额27.54万亿元人民币，当月增加3,023亿元；其中商业银行增持2,031亿元，占比约三分之二，仍为增持主力，并再创逾一年来单月增持新高。

其他主要机构中，基金公司当月净增292亿元，与上月相近；而保险机构和证券公司债券托管量延续小幅减少之势；此外，上月刚单独纳入统计的境外机构，7月则小幅增持约51亿元债券。

按债券统计，随着地方政府债开始进入发行高峰，当月政府债券托管增量2,605亿元仍为最大；政策性银行债同期增加724亿元次之。

以下为2014年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年7月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 175,324.61 2,030.70 8,506.50

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基金公司 29,520.23 292.01 2,762.03

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保险机构 23,862.40 -29.02 633.21

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证券公司 1,793.52 -33.72 206.75

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境外机构 4,418.52 50.76 4,418.52

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 边竞; 审校 康熙泽)
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