香港金融：金管局再向市场注资11.62亿港元，因港元触及强方兑换保证

路透香港8月4日 - 据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周一傍晚再度向市场注资11.662亿港元，连同稍早的36.43亿港元，共注入48.05亿港元，这是因为港元触及强方兑换保证。

本次注资后，银行体系结余周三（8月6日）将增至2,356.62亿港元。香港时间18:09，港元兑美元 报7.7500，紧贴强方兑换保证水平7。

金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入717.98亿港元。

金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。