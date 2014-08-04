香港金融：金管局再向市场注资11.62亿港元，因港元触及强方兑换保证

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港8月4日 - 据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周一傍晚再度向市场注资11.662亿港元，连同稍早的36.43亿港元，共注入48.05亿港元，这是因为港元触及强方兑换保证。
本次注资后，银行体系结余周三（8月6日）将增至2,356.62亿港元。香港时间18:09，港元兑美元 报7.7500，紧贴强方兑换保证水平7。
金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入717.98亿港元。
金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽／黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。