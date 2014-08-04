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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 19:15 BJT

路透基点：FCL收购Australand相关过桥贷款细节出炉--TRLPC

路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，德意志银行、渣打银行及三井住友银行已接近完成一笔26亿澳元(24.6亿美元)18个月期过桥贷款，这笔贷款用于Frasers Centrepoint Ltd(FCL)收购Australand Property Group。

据消息人士指出，这三家银行以包销及持有(take-and-hold)形式提供这笔过桥贷款。

FCL今日表示，正在处理接受收购股权事宜，收购行动预定8月7日7pm结束。

FCL在7月透过全资子公司Frasers Amethyst，出价收购Australand的100%股权，每股4.48澳元。

Australand在7月31日表示，在没有更好提议的情况下，董事一致建议股东接受收购。

此前已报导，德意志银行及渣打银行为FCL担任收购案顾问，Macquarie Capital Advisers及Fort Street担任Australand的顾问。(完)
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