路透基点：FCL收购Australand相关过桥贷款细节出炉--TRLPC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，德意志银行、渣打银行及三井住友银行已接近完成一笔26亿澳元(24.6亿美元)18个月期过桥贷款，这笔贷款用于Frasers Centrepoint Ltd(FCL)收购Australand Property Group。
据消息人士指出，这三家银行以包销及持有(take-and-hold)形式提供这笔过桥贷款。
FCL今日表示，正在处理接受收购股权事宜，收购行动预定8月7日7pm结束。
FCL在7月透过全资子公司Frasers Amethyst，出价收购Australand的100%股权，每股4.48澳元。
Australand在7月31日表示，在没有更好提议的情况下，董事一致建议股东接受收购。
此前已报导，德意志银行及渣打银行为FCL担任收购案顾问，Macquarie Capital Advisers及Fort Street担任Australand的顾问。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。