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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 18:50 BJT

东南亚股市：泰股升至近一周高点，受外资追捧

路透曼谷8月4日 - 泰国股市周一升至近一周高点，由外资买盘及PTT 及盘谷银行 等大型股带动；印尼股市则是扳回稍早跌势，投资人静待第二季经济数据出炉。

泰国SET指数 上涨1.3%至1,519.38点，为7月30日以来最高收位。

汤森路透数据显示，外资买超11亿泰铢(3,420万美元)，此前连续四日卖超，合计卖超50亿泰铢(1.554亿美元)。

印尼股市 上涨0.6%，盘中走势震荡。此前数据显示印尼贸易收支于4-6月转为逆差，第一季则为顺差，股市因而一度走跌。

印尼将于周二公布第二季经济成长数据，预料将从四年来最缓慢增长走势中回升，主要拜总统大选相关支出提振。

东南亚其他国家股市大都小幅上涨，拥有强劲财报的股票表现突出，如新加坡的Sembcorp Marine 及菲律宾地产开发商SM Prime Holdings 。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 439.41 3.00 +0.69 +13.14 388.37

新加坡 3318.40 -26.02 -0.78 +4.77 3167.43

马来西亚 1875.80 12.46 +0.67 +0.47 1866.96

泰国 1519.38 19.18 +1.28 +16.99 1298.71

印尼 5119.25 30.44 +0.60 +19.77 4274.18

菲律宾 6998.37 104.14 +1.51 +18.82 5889.83

越南 599.04 5.14 +0.87 +18.71 504.63

(完)

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(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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