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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格下滑，因市场担忧需求不振但产出增加

路透吉隆坡8月4日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，市场担忧海外需求不振下产出增加，令行情备受压力，而豆油价格走疲亦增添压力。

市场人士表示，全球第二大生产国--马来西亚7月产量可能上扬，8月将持续上升。然而，据船运调查机构指出，7月底外销需求缩减。

指标10月棕榈油合约 终场小跌0.7%，至每吨2,268马币(林吉特)。

总成交量仅19,376口，低于35,000口的均值。

种植户及分析师们周一指出，尽管埃尔尼诺(圣婴)现象可能带来影响，但全球第一大生产国--印尼及马来西亚棕榈油产量在今年最后几个月可能加速上扬，将抑制价格走势。

价格技术面偏空。路透市场分析师王涛表示，马来西亚棕榈油期货料将跌破每吨2,250马币的支撑，且在第五波的驱动下，将进一步跌向2,220马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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