版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 19:12 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水上扬，需求稳健供给紧俏

路透新加坡8月4日 - 380-cst燃料油船货升水周一升至两日高点，受助于需求稳健及供给有限。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨0.22美元至每桶2.63美元。

新加坡交易商表示，统售价格(flat price)下滑亦自上周起激励燃料油买气。

尽管船用重油升水周一下滑逾1美元至每吨5.94美元，但仍较7月底的每吨4美元水准高出约50%。

交易商表示，套利供给减少提振了市场人气，在此同时据传那些取得船货的市场人士将油储存在海上。

一名航运消息人士指出，五艘载重8万吨燃料油的阿芙拉型油轮可能已经接获储油的委托。

现货市场方面，兴隆与摩科瑞之间有两笔380-cst燃料油交易。摩科瑞卖出2万吨给兴隆，每吨较8月现货报价升水2美元，8月24-28日装运。

兴隆自摩科瑞买进2万吨8月21-25日装运燃料油，每吨594.50美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐