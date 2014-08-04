国际油市：380-cst燃料油升水上扬，需求稳健供给紧俏

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡8月4日 - 380-cst燃料油船货升水周一升至两日高点，受助于需求稳健及供给有限。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨0.22美元至每桶2.63美元。
新加坡交易商表示，统售价格(flat price)下滑亦自上周起激励燃料油买气。
尽管船用重油升水周一下滑逾1美元至每吨5.94美元，但仍较7月底的每吨4美元水准高出约50%。
交易商表示，套利供给减少提振了市场人气，在此同时据传那些取得船货的市场人士将油储存在海上。
一名航运消息人士指出，五艘载重8万吨燃料油的阿芙拉型油轮可能已经接获储油的委托。
现货市场方面，兴隆与摩科瑞之间有两笔380-cst燃料油交易。摩科瑞卖出2万吨给兴隆，每吨较8月现货报价升水2美元，8月24-28日装运。
兴隆自摩科瑞买进2万吨8月21-25日装运燃料油，每吨594.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。