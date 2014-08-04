欧洲政经：法国呼吁欧洲央行及德国加强对抗通缩风险--法国世界报

奥朗德称，“这有很大程度取决于欧元水准，过去数日欧元虽贬值，但还不够...欧洲央行必须采行所有必要措施来为经济注入流动性。”

虽然法国政府已经提出警告称，可能难以按照欧盟提出的期限在明年达成其公共债务赤字低于3%的目标，但奥朗德表示，“我们现在不是要求德国给予更大宽限，但我们正要求该国更加努力提振经济成长。德国的贸易顺差及财务状况使其有扩大投资的空间。这是德国能够为法国及欧洲所能做出的最佳贡献。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)