欧洲政经：法国呼吁欧洲央行及德国加强对抗通缩风险--法国世界报

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透巴黎8月4日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)在接受法国世界报专访时表示，欧洲央行以及欧盟龙头德国必须采取更多行动提振经济成长，同时抗击欧洲“真切的通缩风险”。
奥朗德称，“这有很大程度取决于欧元水准，过去数日欧元虽贬值，但还不够...欧洲央行必须采行所有必要措施来为经济注入流动性。”
虽然法国政府已经提出警告称，可能难以按照欧盟提出的期限在明年达成其公共债务赤字低于3%的目标，但奥朗德表示，“我们现在不是要求德国给予更大宽限，但我们正要求该国更加努力提振经济成长。德国的贸易顺差及财务状况使其有扩大投资的空间。这是德国能够为法国及欧洲所能做出的最佳贡献。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。