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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 19:25 BJT

欧洲政经：法国呼吁欧洲央行及德国加强对抗通缩风险--法国世界报

路透巴黎8月4日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)在接受法国世界报专访时表示，欧洲央行以及欧盟龙头德国必须采取更多行动提振经济成长，同时抗击欧洲“真切的通缩风险”。

奥朗德称，“这有很大程度取决于欧元水准，过去数日欧元虽贬值，但还不够...欧洲央行必须采行所有必要措施来为经济注入流动性。”

虽然法国政府已经提出警告称，可能难以按照欧盟提出的期限在明年达成其公共债务赤字低于3%的目标，但奥朗德表示，“我们现在不是要求德国给予更大宽限，但我们正要求该国更加努力提振经济成长。德国的贸易顺差及财务状况使其有扩大投资的空间。这是德国能够为法国及欧洲所能做出的最佳贡献。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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