国际油市：柴油价格疲软，大型买家并未进场

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡8月4日 - 亚洲柴油需求仍旧疲弱，现货市场缺乏买家。
交易商表示，印尼及沙特等主要买家在往常的需求高峰-斋戒月期间并未入市，令基本面承压。
一名交易商指出，印尼Petral买进数量来到约每月200万桶，低于去年每月平均买进300-400万桶的水准。
他补充称，沙特现货采购亦下滑，因该国近期新增的炼厂产能能够应付当地的发电需求。
“供应充裕，但未见到像去年那样的需求，”另一名交易商表示。
新加坡现货市场方面，有两笔柴油交易，未有航煤交易。
壳牌向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月27-31日装运，每桶较8月26日至9月1日新加坡报价均价贴水0.35美元。
兴隆向Winson Oil买进15万桶含硫500ppm柴油，8月19-23日交运，每桶较新加坡8月18-22日报价贴水0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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