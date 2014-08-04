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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 19:17 BJT

国际油市：柴油价格疲软，大型买家并未进场

路透新加坡8月4日 - 亚洲柴油需求仍旧疲弱，现货市场缺乏买家。

交易商表示，印尼及沙特等主要买家在往常的需求高峰-斋戒月期间并未入市，令基本面承压。

一名交易商指出，印尼Petral买进数量来到约每月200万桶，低于去年每月平均买进300-400万桶的水准。

他补充称，沙特现货采购亦下滑，因该国近期新增的炼厂产能能够应付当地的发电需求。

“供应充裕，但未见到像去年那样的需求，”另一名交易商表示。

新加坡现货市场方面，有两笔柴油交易，未有航煤交易。

壳牌向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月27-31日装运，每桶较8月26日至9月1日新加坡报价均价贴水0.35美元。

兴隆向Winson Oil买进15万桶含硫500ppm柴油，8月19-23日交运，每桶较新加坡8月18-22日报价贴水0.35美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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