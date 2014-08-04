欧洲政经：欧盟执委会继任主席贾克称，希腊债务减记不在他的考量中

路透雅典8月4日 - 即将接任欧盟执委会主席的贾克(Jean-Claude Juncker)周一在访问雅典时，淡化了有关欧元区国家部分减记希腊债权以强化债务可持续性的可能。

有众多传言指出，今年稍晚将给予希腊更多债务宽限，希腊和欧洲多位官员也已经暗示雅典当局可能取得更低的利率及展延贷款期限，而非直接减记债权。

当被问及希腊能否在无须减记情形下维持债务可持续性，贾克称在他上任之前将不会考虑此事，但称“在提到希腊时，你提及的问题不在我的考量之内。”

贾克将于11月1日就任，他在与希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会面之后向记者做出上述谈话。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)