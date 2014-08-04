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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 19:40 BJT

美股业绩：Michael Kors营收暴增43%，北美销售畅旺

路透8月4日 - Michael Kors Holdings Ltd 公布季度营收暴增43%，受助于北美手提包及手表销售扩张，此消息带动其股价在盘前大涨12%。

该公司6月28日止第一季度净利升至1.877亿美元，每股获利0.91美元，上年同期分别为1.249亿及0.61美元。

营收则是扩增至9.192亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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