美股业绩：Michael Kors营收暴增43%，北美销售畅旺

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月4日 - Michael Kors Holdings Ltd 公布季度营收暴增43%，受助于北美手提包及手表销售扩张，此消息带动其股价在盘前大涨12%。
该公司6月28日止第一季度净利升至1.877亿美元，每股获利0.91美元，上年同期分别为1.249亿及0.61美元。
营收则是扩增至9.192亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。